ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: 1 декабря в Алтайском крае дадут старт кампании по сдачи экзаменов ГИА и ЕГЭ

Горняк22
9 часов Ago

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В этот день выпускники 11-х классов будут писать итоговое сочинение (изложение)

В Министерстве образования края обсудили итоги кампании 2021 года и подготовку к кампании ГИА И ЕГЭ в 2022.

Так, по итогам прошлого года, в сдаче госэкзаменов в Алтайском крае участвовали около 10 тысяч участников ЕГЭ, порядка 23 тысяч участников ОГЭ, 1223 медалистов (это 10,1% о всех выпускников Алтайского края), 306 пунктов приема экзаменов (1750 аудиторий), 192 эксперта, которые провели более 67,5 тысяч проверок.

– За последние 4 года мы увидели положительную динамику по целому ряду предметов, сдаваемых нашими выпускниками. Однако сегодня только один муниципалитет Алтайского края – Краснощековский район – является тем муниципалитетом, в котором минимальный порог преодолели абсолютно все участники ЕГЭ, – отметила начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

1 декабря будет дан старт новой ГИА: выпускники напишут итоговое сочинение (изложение).

Лариса Терновая также отметила рост результатов по профильной математике, выразила особую благодарность муниципалитету Краснощековского района, призвала муниципалитеты отмечать учителей, подготовивших стобалльников.

Начальник одела госконтроля и надзора в области образования Ольга Сорокина проанализировала обнаруженные на ГИА-2021 нарушения, в том числе должностными лицами: неполный пакет документов или их оформление не по форме, выходы из аудиторий, шпаргалки – и призвала более пристально работать с родителями, отметив, что в целом количество нарушений снижается.

1 декабря в Алтайском крае дадут старт кампании по сдачи экзаменов ГИА и ЕГЭ1

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12:45, 24.11.2021 1122

 

Бийский рабочий

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