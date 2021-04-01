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Алтайский край

Бийск: 1 апреля в Бийске стартует акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!»

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

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Мобильный комплекс заготовки крови два дня будет работать в Бийске.

В Бийске акция пройдет 1 и 2 апреля с 8:30 до 12:00 на площади напротив ТРК «Ривьера».  Главным организатором ежегодной социальной акции является профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ им. И. И. Ползунова.

Участники акции за сдачу получат:

  • Компенсацию на питание — порядка 560 руб.
  • Справку на день отдыха.
  • Сувенир с символикой акции.
  • Подарок от партнёра (первым сдавшим кровь).

Стать донором может любой гражданин Российской Федерации, прописанный либо зарегистрированный в Алтайском крае более 6 месяцев. При себе нужно иметь паспорт, студенческий билет. К сдаче крови допускаются лица старше 18 лет, весом больше 50 кг и не имеющие противопоказаний к донорству.

Подробнее с условиями участия в акции, абсолютными и временными противопоказаниями вы можете ознакомиться в официальной группе акции «Стань Донором. Спаси Жизнь!» и на едином сайте Службы крови.

1 апреля в Бийске стартует акция

За два дня около 300 человек в Бийске стали донорами

10:11, 11.10.2020 3003

Бийский рабочий

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