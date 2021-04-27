На новом предприятии будут изготавливаться сухие строительные смеси: от бытовых для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов. Мощность первой очереди завода, в строительство которого инвестировано 750 млн рублей, составляет 16 тысяч тонн продукции в месяц. В будущем показатель может быть увеличен до 30 тысяч тонн. В настоящее время на предприятии трудятся порядка 40 сотрудников, практически все они — жители Сенгилеевского района....