Горняк

К Новым Рубежам: МАУ «Пассажирские перевозки» уведомляет об открытии с 30 апреля маршрута «Горняк — Дачи»

3 дня Ago
Горняк22
Уважаемые пассажиры, МАУ "Пассажирские перевозки" уведомляет вас об открытии с 30 апреля 2021 года маршрута "Горняк-Дачи". . Среда, пятница, суббота, воскресенье. Время отправления из г. Горняка -08.00, 19.00. Время отправления от Дачи 2 - 09.00, 20.00. Автор: МАУ "Редакция газеты "К новым рубежам" Газета "К Новым Рубежам"
Горняк

К Новым Рубежам: Алтайский край стал участником международной акции «Сад Памяти»

3 дня Ago
Горняк22
"Цель акции - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. У нас в крае акцию проведут во всех лесничествах на участках общей площадью 215 гектаров. "Сад Памяти" Мы планируем высадить в целом более 500 тысяч саженцев разных пород", - рассказал заместитель Председателя Правительства края Александр Лукьянов. Первые посадки деревьев в...
Горняк

К Новым Рубежам: В регионе пройдет краевое онлайн родительское собрание «Родителям PROлето»

3 дня Ago
Горняк22
27 апреля в 16.00 пройдет краевое онлайн родительское собрание "Родителям PROлето", посвященное летнему детскому отдыху. https://www.maam.ru Специалисты и организаторы летнего отдыха проинформируют об особенностях проведения летней оздоровительной кампании 2021 года и ответят на вопросы о том, как подать заявку на единой платформе регистрации путевок "Заявка22",о стоимости путевки и ее софинансирования, о необходимых документах для отправки детей в загородный лагерь отдыха....
Горняк

К Новым Рубежам: За ним как за каменной стеной

4 дня Ago
Горняк22
Между прочим, наш край – единственный регион России, где официально существует такой праздник. Его отмечают с 2009 года, в последнее воскресенье апреля. Так что завтра мы будем отмечать День отца. . Д.В. Понамарёв с дочерью Дашей. Ну а "Рубежка" ради такого случая решила поискать среди земляков достойный пример. Долго, впрочем, терять время в поисках не пришлось: таких примеров, не преувеличивая,...
Горняк

Сегодня в Горняке: 24.04.2021: Приглашаем на праздник, посвящённый Дню пожарной охраны

4 дня Ago
Горняк22
Приглашаем на праздник, посвящённый Дню пожарной охраныот 23 апреля 2021 года Главный подарок ждёт барнаульцев и гостей краевой столицы 24 апреля на площади Сахарова. Здесь состоится выставка современной и ретротехники, оборудования чрезвычайного ведомства, гости получат возможность приобщиться к проекту «Научись спасать жизнь», поболеть за участников «пожарных» соревнований. Также в программе мероприятий: «пожарные» развлечения для детей, фотосессии с пожарными машинами, мастер-классы по оказанию первой помощи...
Горняк

К Новым Рубежам: МАУ «Пассажирские перевозки» уведомляет об открытии с 30 апреля маршрута «Горняк — Дачи»

3 дня Ago
Горняк

К Новым Рубежам: Алтайский край стал участником международной акции «Сад Памяти»

3 дня Ago
Горняк

К Новым Рубежам: В регионе пройдет краевое онлайн родительское собрание «Родителям PROлето»

3 дня Ago
Горняк

Сегодня в Горняке: 24.04.2021: Приглашаем на праздник, посвящённый Дню пожарной охраны

4 дня Ago
Алтайский край

Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 27 апреля в Алтайском крае

16 часов Ago
Горняк22
Сегодня, 27 апреля 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы.  Фото: pixabay.com В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы. Ветер...
Коронавирус

Алтапресс: Барнаульский антимасочник добился уменьшения штрафа в 7,5 раз

2 часа Ago
Горняк22
Барнаулец К., оштрафованный судом на 7,5 тыс. рублей за пребывание в «Сити-Центре» без маски, добился в краевом суде переквалификации своего нарушения. В результате штраф, который ему надо будет уплатить, уменьшен...
Коронавирус

Алтапресс: Алтайский минздрав так и не выяснил, почему в барнаульской больнице перепутали вакцины от гепатита и ковида

2 часа Ago
Горняк22
Расследование инцидента в горбольнице № 12 Барнаула, где пациенту поставили прививку от коронавируса вместо вакцины от гепатита, пока не завершено. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Коронавирус. Вакцина....
Коронавирус

Алтапресс: «Въедалась в каждую ноту». Барнаульская актриса, получившая «Золотую маску», рассказала о церемонии и своем успехе

2 часа Ago
Горняк22
23 апреля актриса Алтайского музыкального театра Мария Евтеева получила главную театральную премию страны «Золотая маска». Специально для altapress.ru артистка рассказала о внутренней кухне церемонии и судейства, а также о том,...
Коронавирус

Алтапресс: Вода отступила от барнаульского Затона

2 часа Ago
Горняк22
В Затоне отрыли движение по дороге на остров Шубинский, сообщили в администрации Барнаула. Дорога на остров Шубинский. barnaul.org На утро 27 апреля уровень воды в Оби у Барнаула составил 369 см над нулем водомерного...
Коронавирус

Алтапресс: Криком точно достучусь. Как корреспонденты altapress.ru внедрились в попрошаечный бизнес Барнаула и слезно вымаливали копейку

2 часа Ago
Горняк22
«Сколько ж вас, просильщиков, развелось!» — слышно от прохожих. Эти и другие недовольства относятся к попрошайкам Барнаула, стоящим «на точках». Кто и почему меняет офис на протянутую руку и приравнивается ли милостыня к стабильному доходу, разбирался...
Алтапресс: «От идеи к прототипу»: проектно-образовательный интенсив в аграрном университете
Образование

Алтапресс: «От идеи к прототипу»: проектно-образовательный интенсив в аграрном университете

2 часа Ago
Алтайский государственный аграрный университет уже второй раз стал участником сетевой программы Университета 2035 по проведению образовательных интенсивов, направленных на формирование у обучающихся компетенций в области проектной деятельности. Участники интенсива...
Алтапресс: «От идеи к прототипу»: проектно-образовательный интенсив в аграрном университете
Образование

Алтапресс: «От идеи к прототипу»: проектно-образовательный интенсив в аграрном университете

2 часа Ago
Алтайский государственный аграрный университет уже второй раз стал участником сетевой программы Университета 2035 по проведению образовательных интенсивов, направленных на формирование у обучающихся компетенций в области проектной деятельности. Участники интенсива...
Алтапресс: Шоколадный фонтан и видеоспиннер. Как кафедра коммуникаций, PR и рекламы АлтГУ отметила 25 лет
Образование

Алтапресс: Шоколадный фонтан и видеоспиннер. Как кафедра коммуникаций, PR и рекламы АлтГУ отметила 25 лет

2 часа Ago
23 апреля в концертном зале Алтайского госуниверситета встретились выпускники, студенты и преподаватели кафедры коммуникаций, рекламы и связей с общественностью. Повод — 25-летний юбилей престижной и креативной специальности. О том, как прошло празднование, репортаж...
Образование

Алтапресс: Министр образования объяснил, как будут работать школы и детсады на майские праздники в Алтайском крае

2 часа Ago
Внезапный указ президента о «слиянии» майских праздников в длинные каникулы заставил перестроиться учреждения образования. В начале мая закроются школы, а детские сады будут работать...
Горняк22: В Оренбургской области начата разработка самого большого в стране месторождения каолинов
Хорошие новости

Горняк22: В Оренбургской области начата разработка самого большого в стране месторождения каолинов

16 часов Ago
В Оренбуржье начали разработку крупнейшего в стране Коскольского месторождения элювиальных каолинов, открытого «Росгеологией». По оценкам специалистов, запасы белой глины здесь превышают 400 миллионов тонн. В дальнейшем это позволит полностью покрыть потребности отечественной промышленности в высококачественном каолине, заместив импортные поставки. Белая...
Горняк22: Тестовый запуск крупнейшего в России домостроительного комбината
Хорошие новости

Горняк22: Тестовый запуск крупнейшего в России домостроительного комбината

16 часов Ago
Горняк22
ДСК ГРАД возводится в Нарофоминском районе Московской области на территории промышленного кластера «Котово». Партнерами ГК «Мортон» в реализации проекта выступают РОСНАНО и Промсвязьбанк. Производственная мощность нового ДСК составит 525 тыс. кв. м изделий в год,...
Горняк22: Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Восточный успешно вывела на орбиты 36 спутников OneWeb
Хорошие новости

Горняк22: Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Восточный успешно вывела на орбиты 36 спутников OneWeb

16 часов Ago
Горняк22
26 апреля, в 01:14 по московскому времени, состоялся восьмой пуск с российского космодрома Восточный. Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb. Спустя 562,1...
Горняк22: Начато серийное производство ракет-носителей «Ангара-А5»
Хорошие новости

Горняк22: Начато серийное производство ракет-носителей «Ангара-А5»

2 дня Ago
Горняк22
В России в филиале Центра имени Хруничева в Омске приступили к серийному производству первых четырех ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5», заказанных Минобороны. Финансирование договоров «осуществляется в рамках выполнения государственного контракта от 21 мая 2020 года на...
Катунь24: Тельцу следует быть внимательнее, а Стрелец рискует что-то потерять. Гороскоп на 27 апреля
Алтайский край

Катунь24: Тельцу следует быть внимательнее, а Стрелец рискует что-то потерять. Гороскоп на 27 апреля

16 часов Ago
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 апреля. Овну следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина!...
Катунь24: Голодные медведи появились вблизи кузбасского города
Алтайский край

Катунь24: Голодные медведи появились вблизи кузбасского города

16 часов Ago
Администрация Междуреченска предупредила жителей о появлении оголодавших медведей. Животных заметили в районе Сыркашинской горы. Фото: pixabay.com «В настоящий момент у них тяжёлый период — голод. Вышли...
Катунь24: Союз армян Алтайского края провёл День памяти жертв геноцида 1915 года
Алтайский край

Катунь24: Союз армян Алтайского края провёл День памяти жертв геноцида 1915 года

16 часов Ago
Ежегодно это трагическое событие вспоминают 24 апреля. Армянская диаспора является одной из самых крупных в Алтайском крае. Фото: Катунь 24 Embedded video for Союз армян Алтайского...
Катунь24: В Алтайском крае похитили 9 тонн рельсов
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае похитили 9 тонн рельсов

16 часов Ago
Полицейские в Зональном районе Алтайского края на подъездном железнодорожном пути обнаружили демонтированный 50-метровый участок. Фото: сибфоут.мфд.рф В ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы грузового автомобиля,...
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Хорошие новости

Горняк22: В Оренбургской области начата разработка самого большого в стране месторождения каолинов

16 часов Ago
Горняк22
В Оренбуржье начали разработку крупнейшего в стране Коскольского месторождения элювиальных каолинов, открытого «Росгеологией». По оценкам специалистов, запасы белой глины здесь превышают 400 миллионов тонн. В дальнейшем это позволит полностью покрыть потребности отечественной промышленности в высококачественном каолине, заместив импортные поставки. Белая огнеупорная глина — ценное сырье для производства керамики, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Пока потребности...
Хорошие новости

Горняк22: Тестовый запуск крупнейшего в России домостроительного комбината

16 часов Ago
Горняк22
ДСК ГРАД возводится в Нарофоминском районе Московской области на территории промышленного кластера «Котово». Партнерами ГК «Мортон» в реализации проекта выступают РОСНАНО и Промсвязьбанк. Производственная мощность нового ДСК составит 525 тыс. кв. м изделий в год, из которых 450 тыс. кв. м составит жилье, а 75 тыс. кв. м – объекты соцкультбыта. 2 июня 2014 года с конвейера ДСК «ГРАД» Группы...
Хорошие новости

Горняк22: Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Восточный успешно вывела на орбиты 36 спутников OneWeb

16 часов Ago
Горняк22
26 апреля, в 01:14 по московскому времени, состоялся восьмой пуск с российского космодрома Восточный. Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb. Спустя 562,1 секунды головная часть в штатном режиме отделилась от третьей ступени носителя и продолжила автономный полет. Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и...
Хорошие новости

Горняк22: Начато серийное производство ракет-носителей «Ангара-А5»

2 дня Ago
Горняк22
В России в филиале Центра имени Хруничева в Омске приступили к серийному производству первых четырех ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5», заказанных Минобороны. Финансирование договоров «осуществляется в рамках выполнения государственного контракта от 21 мая 2020 года на изготовление ракет-носителей „Ангара-А5“ (с заводскими номерами) 71757-71760 для нужд Минобороны», — сообщается на сайте госзакупок. По словам генерального директора Центра имени Хруничева Алексея Варочко, ракеты...
Хорошие новости

Горняк22: В Ульяновской области начал работу завод по производству сухих строительных смесей

4 дня Ago
Горняк22
На новом предприятии будут изготавливаться сухие строительные смеси: от бытовых для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов. Мощность первой очереди завода, в строительство которого инвестировано 750 млн рублей, составляет 16 тысяч тонн продукции в месяц. В будущем показатель может быть увеличен до 30 тысяч тонн. В настоящее время на предприятии трудятся порядка 40 сотрудников, практически все они — жители Сенгилеевского района....
Хорошие новости

Горняк22: В Оренбургской области начата разработка самого большого в стране месторождения каолинов

16 часов Ago
Хорошие новости

Горняк22: Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Восточный успешно вывела на орбиты 36 спутников OneWeb

16 часов Ago
Хорошие новости

Горняк22: В Ульяновской области начал работу завод по производству сухих строительных смесей

4 дня Ago

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