К Новым Рубежам: МАУ «Пассажирские перевозки» уведомляет об открытии с 30 апреля маршрута «Горняк — Дачи»
К Новым Рубежам: Алтайский край стал участником международной акции «Сад Памяти»
К Новым Рубежам: В регионе пройдет краевое онлайн родительское собрание «Родителям PROлето»
К Новым Рубежам: За ним как за каменной стеной
Сегодня в Горняке: 24.04.2021: Приглашаем на праздник, посвящённый Дню пожарной охраны
Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 27 апреля в Алтайском крае
Сегодня, 27 апреля 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы. Фото: pixabay.com В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы. Ветер...
Катунь24: Мартын Лисогон: традиции и приметы на 27 апреля
По приметам на 27 апреля судили о погоде весной и осенью, а также о том, когда следует высаживать саженцы. В...
Катунь24: Тельцу следует быть внимательнее, а Стрелец рискует что-то потерять. Гороскоп на 27 апреля
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 апреля. Овну следует иметь в виду – в спорах может родиться все что...
Алтапресс: «От идеи к прототипу»: проектно-образовательный интенсив в аграрном университете
Алтайский государственный аграрный университет уже второй раз стал участником сетевой программы Университета 2035 по проведению образовательных интенсивов, направленных на формирование у обучающихся компетенций в области проектной деятельности. Участники интенсива...
Алтапресс: Алтайский минздрав так и не выяснил, почему в барнаульской больнице перепутали вакцины от гепатита и ковида
Алтапресс: «Въедалась в каждую ноту». Барнаульская актриса, получившая «Золотую маску», рассказала о церемонии и своем успехе
Алтапресс: Криком точно достучусь. Как корреспонденты altapress.ru внедрились в попрошаечный бизнес Барнаула и слезно вымаливали копейку
Алтапресс: Министр образования объяснил, как будут работать школы и детсады на майские праздники в Алтайском крае
Алтапресс: «От идеи к прототипу»: проектно-образовательный интенсив в аграрном университете
Алтайский государственный аграрный университет уже второй раз стал участником сетевой программы Университета 2035 по проведению образовательных интенсивов, направленных на формирование у обучающихся компетенций в области проектной деятельности. Участники интенсива...
Алтапресс: Шоколадный фонтан и видеоспиннер. Как кафедра коммуникаций, PR и рекламы АлтГУ отметила 25 лет
23 апреля в концертном зале Алтайского госуниверситета встретились выпускники, студенты и преподаватели кафедры коммуникаций, рекламы и связей с общественностью. Повод — 25-летний юбилей престижной и креативной специальности. О том, как прошло празднование, репортаж...
Алтапресс: Министр образования объяснил, как будут работать школы и детсады на майские праздники в Алтайском крае
Внезапный указ президента о «слиянии» майских праздников в длинные каникулы заставил перестроиться учреждения образования. В начале мая закроются школы, а детские сады будут работать...
Горняк22: 9 тыс. дошкольников Барнаула получат путевки в детсады на будущий год
В столице Алтайского края идёт комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций на предстоящий учебный год. Впервые пойдут в детсад около 6...
Горняк22: 77 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
За минувшие стуки в Алтайском крае выявлено 77 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 45 пациентов, умерло 6 человек, из них...
Горняк22: Новые штаммы коронавируса проникли в Сибирь
Роспотребнадзор Красноярского края предупредил о том, что в регионе обнаружены британский и южноафриканский штаммы коронавируса. «В ходе мониторинговых исследований, проводимых...
Горняк22: Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Восточный успешно вывела на орбиты 36 спутников OneWeb
Горняк22: Первый в России экспресс-тест для обнаружения иммунитета к коронавирусу разработали в «Сколково»
В Оренбуржье начали разработку крупнейшего в стране Коскольского месторождения элювиальных каолинов, открытого «Росгеологией». По оценкам специалистов, запасы белой глины здесь превышают 400 миллионов тонн. В дальнейшем это позволит полностью покрыть потребности отечественной промышленности в высококачественном каолине, заместив импортные поставки. Белая...
ДСК ГРАД возводится в Нарофоминском районе Московской области на территории промышленного кластера «Котово». Партнерами ГК «Мортон» в реализации проекта выступают РОСНАНО и Промсвязьбанк. Производственная мощность нового ДСК составит 525 тыс. кв. м изделий в год,...
26 апреля, в 01:14 по московскому времени, состоялся восьмой пуск с российского космодрома Восточный. Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb. Спустя 562,1...
В России в филиале Центра имени Хруничева в Омске приступили к серийному производству первых четырех ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5», заказанных Минобороны. Финансирование договоров «осуществляется в рамках выполнения государственного контракта от 21 мая 2020 года на...
К Новым Рубежам: МАУ «Пассажирские перевозки» уведомляет об открытии с 30 апреля маршрута «Горняк — Дачи»
Сегодня в Горняке: 23.04.2021: МЧС информирует: Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации на 22 -26 апреля 2021 года
Катунь24: Небольшой дождь: о погоде 27 апреля в Алтайском крае
Сегодня, 27 апреля 2021 года, в отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы. Фото: pixabay.com В Алтайском крае в отдельных районах небольшие, местами по...
Катунь24: Мартын Лисогон: традиции и приметы на 27 апреля
По приметам на 27 апреля судили о погоде весной и осенью, а также о том, когда следует высаживать саженцы. В народном календаре дата получила название...
Катунь24: Тельцу следует быть внимательнее, а Стрелец рискует что-то потерять. Гороскоп на 27 апреля
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 апреля. Овну следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина!...
Катунь24: Голодные медведи появились вблизи кузбасского города
Администрация Междуреченска предупредила жителей о появлении оголодавших медведей. Животных заметили в районе Сыркашинской горы. Фото: pixabay.com «В настоящий момент у них тяжёлый период — голод. Вышли...
Катунь24: Союз армян Алтайского края провёл День памяти жертв геноцида 1915 года
Ежегодно это трагическое событие вспоминают 24 апреля. Армянская диаспора является одной из самых крупных в Алтайском крае. Фото: Катунь 24 Embedded video for Союз армян Алтайского...
Катунь24: В Барнауле наградили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
В 2021 году со дня устранения последствий катастрофы исполнилось 35 лет. Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле наградили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС2,5 тысячи...
Катунь24: В Алтайском крае похитили 9 тонн рельсов
Полицейские в Зональном районе Алтайского края на подъездном железнодорожном пути обнаружили демонтированный 50-метровый участок. Фото: сибфоут.мфд.рф В ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы грузового автомобиля,...
Катунь24: В озере Алтайского края массово всплыла мёртвая рыба
Видеозапись с кадрами берега водоёма, к которому прибило трупы рыб, появилась в аккаунте Barnaul.insta в Instagram. Фото: Скриншот из видео Barnaul.insta Катастрофа произошла на озере в...