ГОРНЯК22 •

ГОРНЯК22

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Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи! Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины Ключевский район: Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий
Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021

Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиямот 09 февраля 2021 года В Алтайском крае сохраняется неустойчивая погода. Вслед за кратковременным потеплением в регионе прогнозируется…

ГОРНЯК22 10.02.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021

В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациямот 08 февраля 2021 года Как мы сообщали ранее, сегодня 8 февраля  в Заринском районе…

ГОРНЯК22 10.02.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи! от 08 февраля 2021 года Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются…

ГОРНЯК22 10.02.2021
Алтайский край

Ключевский район: Подписывайся на страницы II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в социальных сетях

Фев 10, 2021

20-23 мая на Барнаульском гребном канале пройдут мировые соревнования по гребле на байдарках и каноэ, на которых будут разыграны лицензии…

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

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