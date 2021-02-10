ГОРНЯК22 •

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям
Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиямот 09 февраля 2021 года В Алтайском крае сохраняется неустойчивая погода. Вслед за кратковременным потеплением в регионе прогнозируется…
Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям
В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациямот 08 февраля 2021 года Как мы сообщали ранее, сегодня 8 февраля в Заринском районе…
Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!
Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи! от 08 февраля 2021 года Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются…
Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины
Медицинские учреждения начали получать очередную партию вакцины. СМ Фото В Алтайский край поступило 15120 комплектов (компонент I + компонент II)…
Ключевский район: Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий
В зимнее и весеннее время на крышах зданий может скапливаться большое количество снега, а также могут образовываться сосульки, которые достигают…
Ключевский район: Подписывайся на страницы II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в социальных сетях
20-23 мая на Барнаульском гребном канале пройдут мировые соревнования по гребле на байдарках и каноэ, на которых будут разыграны лицензии…
Ключевский район: ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Алтайском крае во второй половине дня 8 и сутки 9 февраля 2021 года ожидаются осадки в виде мокрого снега,…
Ключевский район: Правила безопасности при катании с горок
Катание с горок — одно из самых любимых зимних развлечений. Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, необходимо…
Ключевский район: Лидеров интернет-коммуникаций привлекут со всей страны
За неделю регистрации на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" поступили заявки из 79 регионов России. см Фото Активнее всего себя проявили участники…
Змеиногорск: Сводка оперштаба на 8 февраля
8 Февраля 2021 Сводка оперштаба на 8 февраля В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 176 новых случаев заболевания коронавирусной…